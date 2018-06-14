Асад опроверг информацию о наличии иранских регулярных частей в Сирии

ТАСС, 14 июня. Военные советники из Ирана появились в Сирии еще до начала конфликта по причине тесного сотрудничества с Тегераном в области обороны, однако "иранских регулярных частей в Сирии нет". Об этом, как передало агентство SANA, заявил в среду в интервью телеканалу Al-Alam президент Сирии Башар Асад. Вместе с тем он подтвердил, что "в Сирии есть отряды добровольцев из Ирана, которыми командуют офицеры".

Асад подчеркнул, что в Дамаске "не стесняются такого военного присутствия, поскольку иранцы проливают кровь в борьбе с терроризмом".

"Если мы сочтем необходимым, то без колебаний предоставим иранцам военные базы, но пока достаточно эффективна поддержка Ирана в ее нынешней форме", - указал Асад.

Касаясь вывода из Сирии бойцов проиранской шиитской партии "Хезболлах", президент подчеркнул, что "необходимость в таких силах по-прежнему сохраняется, поскольку предстоит еще долгая битва".