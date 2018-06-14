Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду осудила Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и распорядилась изучить варианты предоставления международной защиты палестинцам. Соответствующая резолюция принята большинством голосов.

За документ высказались 120 стран Генассамблеи, включая Россию. Против его принятия проголосовали восемь стран, в том числе Израиль и США. Еще 45 делегаций при голосовании воздержались.

В принятой резолюции ГА осудила "чрезмерное, непропорциональное и неизбирательное" применение Израилем силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа, а также потребовала "воздержаться от подобных действий". Генассамблея призвала рассмотреть "меры, гарантирующие безопасность и защиту палестинского гражданского населения" на "оккупированных территориях, включая сектор Газа". В этой связи ГА поручила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в течение 60 дней подготовить доклад с предложениями "о способах и средствах, которые позволят обеспечить безопасность, защиту и благополучие палестинского гражданского населения, находящегося в израильской оккупации, включая рекомендации относительно международного механизма защиты".

В тексте не упоминается контролирующее сектор Газа движение ХАМАС, которое с точки зрения Израиля несет ответственность за гибель палестинцев. В целом документ повторяет формулировки проекта резолюции, который был вынесен на голосование в Совете Безопасности 1 июня и был заблокирован США. При этом рассмотренный в тот же день американский документ, касавшийся действий ХАМАС, не нашел поддержки в Совбезе.

Отклоненная поправка

Так как в Генассамблее не действует право вето, США в среду попытались добиться включения в проект резолюции параграфа с осуждением обстрелов Израиля боевиками ХАМАС и адресованным к ним требованием прекратить "все акты насилия и провокации", а также использование "ресурсов в Газе для строительства объектов военной инфраструктуры". Однако предложенная американской стороной поправка была отклонена. При этом для окончательного принятия решения на этот счет ГА пришлось провести три голосования.

Поначалу арабские страны попытались вообще не допустить рассмотрения американской поправки, обосновав это тем, что она не имеет отношения к рассматриваемой резолюции. Эта позиция была вынесена на голосование, не получив поддержки большинства Генассамблеи. Далее была рассмотрена сама поправка США, которая не набрала необходимые две трети голосов. Американская делегация попыталась оспорить это решение, утверждая, что поправки должны приниматься простым большинством, и запросила повторное голосование, но вновь потерпела неудачу.

Резолюция США

Перед голосованием постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что предложенные поправки были "малым шагом для того, чтобы сбалансировать документ". "Данная резолюция не только не осуждает [боевиков] ХАМАС за их действия, но даже не упоминает ХАМАС. Это опасное, контрпродуктивное решение Генеральной Ассамблеи ООН", - сказала дипломат.

Она раскритиковала ООН за предвзятое, с ее точки зрения, отношение к Израилю. По ее словам, в то время как в Никарагуа и Иране подавляются массовые выступления, в Йемене продолжается гуманитарный кризис, а в Мьянме происходят "этнические чистки", Генассамблея "тратит свое драгоценное время на ситуацию в Газе". Как заявила Хейли, вынесенная на голосование резолюция - свидетельство политизации повестки дня в ООН, и все страны понимают, что ее принятие "ничего не изменит" и не приблизит достижение мира между израильтянами и палестинцами.

В конце заседания она выступила с письменным заявлением, в котором назвала принятое ООН решение аморальным. "Неудивительно, что никто всерьез не воспринимает ООН в качестве движущей силы мирного урегулирования на Ближнем Востоке", - добавила она.

Палестина ждет действий

Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур назвал текст резолюции сбалансированным. По его словам, документ был выработан в ходе "интенсивных переговоров в Совете Безопасности, последовавших консультаций и обсуждения, целью которого было получить поддержку всех делегаций". Он осудил США за решение "в последний момент" внести поправку, которая бы "радикальным образом нарушила баланс в тексте и сместила внимание Ассамблеи от главной цели - защиты гражданского населения и поддержания международного права".

По его словам, Палестина обратилась в ГА из-за неспособности добиться действий в защиту своих граждан в Совбезе. "Простого осуждения, сожаления, обеспокоенности недостаточно. Нам нужны действия, нам нужно защитить наше гражданское население", - подчеркнул Рияд Мансур.

С резкой критикой в адрес ООН выступил израильский постпред Данни Данон. По его словам, ни одна страна в мире не подвергается стольким нападкам, как Израиль. "Это не критика, это не несогласие с политикой, это антисемитизм", - заявил он.

Как добавил Данон, страны, поддержавшие резолюцию, "вступили в сговор с террористической организацией", которой в Израиле и США считается ХАМАС. По его словам, действия израильских сил безопасности на границе сектора Газа полностью отвечают праву страны на самооборону, а палестинские демонстранты "не были мирными и безоружными".

