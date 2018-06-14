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СМИ: Эрдоган предложил Путину производить С-500 совместно с РФ

Международная панорама
14 июня, 1:17 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, июня. /ТАСС

При этом турецкий лидер не рассказал об ответе российского президента

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© REUTERS/Kacper Pempel

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал в четверг о сделанном своему российскому коллеге Владимиру Путину предложении совместно производить зенитные ракетные системы С-500. С таким заявлением, как сообщает телеканал A Haber, турецкий лидер выступил в интервью телеканалу 24 TV.

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"Я сделал предложение Путину совместно производить С-500", - приводит A Haber слова Эрдогана. Он не рассказал об ответе президента РФ. Турецкий лидер также не сообщил о том, когда конкретно состоялся разговор между политиками на эту тему.

Anadolu также приводит выдержку из интервью турецкого президента 24 TV. "Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500", - цитирует агентство Эрдогана.

Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.

В феврале нынешнего года на тот момент вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете Коммерсантъ сообщил, что производство С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе. Строительство "Завода 70-летия Победы" в Нижнем Новгороде и завода по производству компонентов для ЗРС С-400 и С-500 в Кирове концерн "Алмаз-Антей" вел с 2012 года.

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Эрдоган, Реджеп Тайип Рогозин, Дмитрий Олегович Шойгу, Сергей Кужугетович
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