Эрдоган готов рассмотреть вопрос отмены режима ЧП в случае победы на выборах

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на предстоящих досрочных президентских выборах. Об этом турецкий лидер рассказал в интервью телеканалу 24 TV.

"Режим ЧП является мерой, направленной на устранение террористической угрозы. После выборов 24 июня, в случае продления наших полномочий, мы в первую очередь рассмотрим вопрос о снятии режима ЧП", - приводит телеканал слова президента Турции.

Ранее Эрдоган в интервью телеканалам CNN Türk и Kanal D уже не исключал возможность отмены режима чрезвычайного положения после выборов.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. Некоторые европейские страны и оппозиция в республике критически отнеслись к идее очередного продления режима ЧП из-за того, что оно угрожает свободам граждан. Однако Эрдоган заявил, что "режим чрезвычайного положения не мешает ни гражданам, ни иностранцам, ни представителям бизнеса".