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Пять россиян попали в список владельцев недвижимости в Дубае Центра исследования коррупции

Международная панорама
14 июня, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что присутствие в списке не свидетельствует о каких-либо нарушениях

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ТАСС, 14 июня. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал в среду свой доклад о владельцах недвижимости в Дубае. В список, составленный OCCRP по итогам расследования, вошли пять российских граждан.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте OCCRP, информацию об имуществе предоставили специалисты по недвижимости на основании данных, полученных ими от третьих лиц. Отмечается, что присутствие в списке не свидетельствует о каких-либо нарушениях.

В реестр включены иностранные граждане, которые приобретали или арендовали недвижимость в Дубае между 2014 и 2016 годом. В нем, в частности, фигурируют Вадим Лялин, Андрей Черняков, Василий Христофоров, Владлен Степанов и Владимир Вагин.

OCCRP получает финансирование от Агентства по международному развитию (USAID), правительственной организации в структуре Госдепартамента.

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