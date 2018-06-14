Пять россиян попали в список владельцев недвижимости в Дубае Центра исследования коррупции

ТАСС, 14 июня. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал в среду свой доклад о владельцах недвижимости в Дубае. В список, составленный OCCRP по итогам расследования, вошли пять российских граждан.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте OCCRP, информацию об имуществе предоставили специалисты по недвижимости на основании данных, полученных ими от третьих лиц. Отмечается, что присутствие в списке не свидетельствует о каких-либо нарушениях.

В реестр включены иностранные граждане, которые приобретали или арендовали недвижимость в Дубае между 2014 и 2016 годом. В нем, в частности, фигурируют Вадим Лялин, Андрей Черняков, Василий Христофоров, Владлен Степанов и Владимир Вагин.

OCCRP получает финансирование от Агентства по международному развитию (USAID), правительственной организации в структуре Госдепартамента.