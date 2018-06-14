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Трамп заявил, что его личные встречи с Путиным помогли бы решить международные проблемы

Международная панорама
14 июня, 1:18 дата обновления: 14 июня, 2:01 UTC+3

Президент США указал на возможность установления хороших отношений с российской стороной

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает за возвращение России в Группу семи и возобновление формата "восьмерки" (G8), так как его личные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным помогли бы решить международные проблемы. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в среду.

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Трамп, говоря о саммите Группы семи в Канаде, отметил: "Мы, возможно, потратили 25% нашего времени на обсуждение России". "И я сказал себе: "Разве не лучше было бы, если бы они [российская сторона] были здесь?" - добавил глава Белого дома, заверив, что он "не за Россию, а за США".

Президент США также заявил: "На днях вечером у нас был обед в Канаде, и, к примеру, если бы Владимир Путин вместо кого-то другого сидел рядом со мной за столом, я бы сказал: "Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Сирии? Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Украины?"

"Думаю, возможно, у меня были бы с ними [с российской стороной] хорошие отношения, - добавил президент США. - Или, возможно, мы могли бы поговорить лучше, чем когда приходится звонить по телефону".

"Если бы он был на этой встрече, я бы мог попросить его сделать то, что лучше для мира, что лучше для нашей страны, что лучше для него", - заключил Трамп. Он также выразил уверенность в том, что при нем отношения между Россией и США будут более уважительными, чем при прежнем американском руководстве.

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