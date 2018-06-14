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Трамп заявил, что хочет выстраивать отношения с КНДР с чистого листа

Международная панорама
14 июня, 2:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

По мнению президента США, решать проблему Корейского полуострова надо было еще "много лет назад"

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© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов выстраивать отношения с КНДР с чистого листа. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью телеканалу Fox News, дав понять, что не ставит во главу угла озабоченность по поводу нарушений прав человека в республике, которые были зафиксированы ранее.

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"Послушайте, я веду отсчет с сегодняшнего дня", - сказал он, говоря об отношениях с КНДР. По мнению президента, решать проблему Корейского полуострова надо было еще "много лет назад", а не сейчас. "Но этого не было сделано", - указал Трамп.

Комментируя слова ведущего о нарушении прав человека в КНДР, глава американского государства заявил, что "множество других людей также совершали действительно плохие вещи". "Я могу назвать много стран, где совершалось много плохих вещей", - указал он.

Отвечая на реплику ведущего Fox News, назвавшего Ким Чен Ына "убийцей", Трамп заявил: "Он - крепкий парень". По мнению президента США, о Ким Чен Ыне много говорит тот факт, что он управляет такой страной, как КНДР, которую возглавил, когда ему еще не было и 30 лет. "Один из десяти тысяч сможет сделать это", - сказал Трамп, вновь назвав Ким Чен Ына "очень умным парнем и отличным переговорщиком".

"Я думаю, что мы понимаем друг друга", - констатировал президент США.

По итогам состоявшейся во вторник встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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