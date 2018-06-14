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Госдеп опроверг сообщения о подготовке США и союзниками провокации с хлором в Сирии

Международная панорама
14 июня, 3:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июня. /ТАСС

Ранее Минобороны РФ сообщило о готовящейся в Сирии имитации химической атаки против мирных жителей, которая станет поводом для нового авиаудара коалиции во главе США

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Здание Госдепартамента США

Здание Госдепартамента США

© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники не готовят никаких провокаций с использованием химического оружия в Сирии. Об этом заявила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя высказывания официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Он сообщил в понедельник журналистам, что боевики "Сирийской свободной армии" (ССА) при участии американского спецназа могут пойти на применение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор хлора, чтобы дать США и коалиции повод для нового удара по гособъектам республики.

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"Министерство обороны России ложно утверждает, что американские войска и "Сирийская свободная армия" готовятся инсценировать нападение с использованием химоружия в Сирии. В то время как Россия применила вещество нервно-паралитического действия в [британском городе] Солсбери и препятствует привлечению [президента Сирии Башара] Асада к ответственности за неоднократные химические атаки в Сирии, мы [США] соблюдаем положения Конвенции о запрещении химического оружия", - написала Науэрт в своем Twitter.

Как отметил Конашенков, для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевиками ССА в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором. "Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата", - добавил генерал-майор.

Конашенков подчеркнул, что Минобороны России предупреждает о недопустимости подобных провокаций.

В начале апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химоружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов использования химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

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