Конгрессмены США хотят экстерриториально наказывать за допинг на международных состязаниях

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Законопроект об уголовном преследовании за применение допинга на международных спортивных состязаниях внесен в Палату представителей Конгресса США. Как сообщила в среду газета The New York Times, впервые законопроект предоставляет право американским прокурорам выдвигать обвинения в случае допинговых нарушений за пределами США. При этом в международных состязаниях должны участвовать команды по крайней мере из трех стран, по крайней мере четыре американских спортсмена или же две американские компании должны выступать в роли спонсоров.

Законопроект, по данным газеты, расширит также возможности получения компенсаций теми спортсменами, которые оказались обманутыми в результате применения допинга соперниками, и теми компаниями, которые выступали в роли спонсоров этих спортивных состязаний. Кроме того, законопроект предлагает увеличить сроки, в течение которых можно будет возбуждать гражданские иски в связи с применением допинга.

В качестве обоснования широкой юрисдикции США, отметила The New York Times, в законопроекте содержится ссылка на взнос США в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в размере $2,3 млн - самый крупный из взносов стран-членов.

Авторами этого законопроекта выступили Шейла Джексон Ли (демократ от штата Техас), Майкл Бэрджесс (республиканец от штата Техас) и Гвен Мур (демократ от штата Висконсин). Как отметила The New York Times, эти члены Палаты представителей Конгресса США принимали активное участие в разработке в 2012 году так называемого закона Магнитского, предусматривающего замораживание активов и визовые ограничения в отношении граждан России, подозреваемых в нарушении прав человека.