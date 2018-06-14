СМИ: Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре заявил о возможности встречи с Абэ

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время состоявшейся в Сингапуре 12 июня встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о возможности провести двустороннюю встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По его сведениям, Ким Чен Ын сказал, что "возможность для встречи с премьер-министром Абэ есть и что он [Ким Чен Ын] открыт" для этого.

Ранее глава японского правительства заявил, что готов вести прямые переговоры с Ким Чен Ыном для решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Как пишет в четверг газета Yomiuri, Токио в настоящее время изучает различные возможности осуществления встречи Абэ и Ким Чен Ына. Рассматривается вариант визита японского премьера в Пхеньян в августе этого года.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.