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СМИ: Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре заявил о возможности встречи с Абэ

Международная панорама
14 июня, 4:31 дата обновления: 14 июня, 4:55 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, июня. /ТАСС

Ранее глава японского правительства заявил, что готов вести прямые переговоры с лидером КНДР

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ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время состоявшейся в Сингапуре 12 июня встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о возможности провести двустороннюю встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По его сведениям, Ким Чен Ын сказал, что "возможность для встречи с премьер-министром Абэ есть и что он [Ким Чен Ын] открыт" для этого.

Ранее глава японского правительства заявил, что готов вести прямые переговоры с Ким Чен Ыном для решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Как пишет в четверг газета Yomiuri, Токио в настоящее время изучает различные возможности осуществления встречи Абэ и Ким Чен Ына. Рассматривается вариант визита японского премьера в Пхеньян в августе этого года.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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