СМИ: в Токио нацелены на встречу Абэ и Ким Чен Ына во Владивостоке

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Японии в качестве основного варианта проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году рассматривает площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Премьер Японии регулярно посещает ВЭФ, и в 2018 году его визит во Владивосток также должен пройти по плану. Между тем, как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и лидер КНДР получил приглашение посетить Россию, площадка ВЭФ предложена как один из вариантов. Тем не менее, по словам Пескова, точных деталей возможного визита Ким Чен Ына в РФ пока нет.

Ранее Kyodo информировало, что Ким Чен Ын во время состоявшегося в Сингапуре 12 июня саммита с президентом США Дональдом Трампом заявил о возможности провести двусторонние переговоры с японским премьером.

За счет встречи Абэ и Ким Чен Ына Япония рассчитывает достичь прогресса в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.