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СМИ: в Токио нацелены на встречу Абэ и Ким Чен Ына во Владивостоке

Международная панорама
14 июня, 4:50 дата обновления: 14 июня, 5:21 UTC+3

Оба лидера получили приглашение принять участие в Восточном экономическом форуме

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© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Японии в качестве основного варианта проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году рассматривает площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

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Абэ готов вести прямые переговоры с Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных граждан

Премьер Японии регулярно посещает ВЭФ, и в 2018 году его визит во Владивосток также должен пройти по плану. Между тем, как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и лидер КНДР получил приглашение посетить Россию, площадка ВЭФ предложена как один из вариантов. Тем не менее, по словам Пескова, точных деталей возможного визита Ким Чен Ына в РФ пока нет.

Ранее Kyodo информировало, что Ким Чен Ын во время состоявшегося в Сингапуре 12 июня саммита с президентом США Дональдом Трампом заявил о возможности провести двусторонние переговоры с японским премьером.

За счет встречи Абэ и Ким Чен Ына Япония рассчитывает достичь прогресса в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

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Темы
Владивосток и ВЭФ Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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