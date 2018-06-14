CNN: США в четверг официально объявят о приостановке учений на Корейском полуострове

ТАСС, 14 июня. Власти США официально объявят о приостановке совместных военных учений с Южной Кореей не позднее четверга. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщил телеканал CNN.

По словам его источников, заявление на этот счет со стороны Вашингтона может последовать уже в течение ближайших суток. Речь идет о военных маневрах Ulchi Freedom Guardian. Ранее в Пентагоне заявляли, что не получали указаний отменить их.

Один из источников телеканала не исключил, что идею прекращения учений на полуострове президент США Дональд Трамп позаимствовал у председателя КНР Си Цзиньпина. Как отмечает CNN, остается неясным, обсудил ли хозяин Белого дома предварительно эту возможность с американскими военными.

Телеканал Fox News, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщил, что в Вашингтоне планируют возобновить военные учения на Корейском полуострове, если КНДР не предпримет к следующему году достаточных с точки зрения США шагов с целью денуклеаризации.

По итогам состоявшейся во вторник встречи в Сингапуре Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.