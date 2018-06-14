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CNN: США в четверг официально объявят о приостановке учений на Корейском полуострове

Международная панорама
14 июня, 5:30 дата обновления: 14 июня, 5:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По итогам саммита в Сингапуре американский лидер Дональд Трамп обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения

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© AP Photo/Ahn Young-joon

ТАСС, 14 июня. Власти США официально объявят о приостановке совместных военных учений с Южной Кореей не позднее четверга. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщил телеканал CNN.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

По словам его источников, заявление на этот счет со стороны Вашингтона может последовать уже в течение ближайших суток. Речь идет о военных маневрах Ulchi Freedom Guardian. Ранее в Пентагоне заявляли, что не получали указаний отменить их.

Один из источников телеканала не исключил, что идею прекращения учений на полуострове президент США Дональд Трамп позаимствовал у председателя КНР Си Цзиньпина. Как отмечает CNN, остается неясным, обсудил ли хозяин Белого дома предварительно эту возможность с американскими военными.

Телеканал Fox News, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщил, что в Вашингтоне планируют возобновить военные учения на Корейском полуострове, если КНДР не предпримет к следующему году достаточных с точки зрения США шагов с целью денуклеаризации.

По итогам состоявшейся во вторник встречи в Сингапуре Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.

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Персоны
Ким Чен Ын Си Цзиньпин Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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