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СМИ: саммит США и КНДР является хорошим началом для мирного процесса

Международная панорама
14 июня, 5:53 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, июня. /ТАСС

Как пишет China Daily, Пекин будет поддерживать стороны в построении взаимного доверия и достижении прогресса в вопросе денуклеаризации

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ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Саммит США и КНДР является хорошим стартом для дальнейшего процесса мирного урегулирования. Об этом в четверг пишет газета China Daily.

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"Состоявшийся саммит США - КНДР является хорошим началом для мирного процесса. Если обе стороны проведут еще более плодотворные переговоры, то в дальнейшем можно ожидать присоединения к ним и других государств. Это обусловлено тем, что проблема урегулирования на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность и озабоченность у многих стран", - отмечает издание.

"Результаты саммита в Сингапуре оказались даже лучше, чем ожидалось. Совместное заявление обозначило перспективы достижения мира на полуострове. Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном позволили ослабить напряженность и будут способствовать развитию на территории всей Северо-Восточной Азии", - приводит издание слова профессора Цзилиньского университета Ван Шэна.

Как пишет China Daily, Китай, который всегда выступал за мирное урегулирование проблемы Корейского полуострова, будет поддерживать США и КНДР в построении взаимного доверия и достижении прогресса в вопросе денуклеаризации.

Во вторник в Сингапуре состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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