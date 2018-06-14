Эксперты: Помпео посетит Пекин для координации действий США и Китая по КНДР

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Китай связан с необходимостью координации действий между Пекином и Вашингтоном в вопросе реализации соглашения, достигнутого в ходе саммита США - КНДР в Сингапуре. Об этом в четверг в интервью газете China Daily заявил директор Департамента изучения Америки Китайского института международных исследований Тэн Цзянцюнь.

"Вашингтону необходимо координировать свои действия с Пекином и получать от него помощь для реализации соглашения, достигнутого между США и КНДР. Китай играет незаменимую роль в этом процессе", - отметил эксперт.

"Несмотря на значительное ослабление напряженности на полуострове, для сохранения положительного импульса необходимо тесное сотрудничество всех заинтересованных сторон", - также приводит издание слова сотрудника Китайского университета международных отношений Ли Хайдуна.

Как ранее сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Помпео по приглашению министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И прибудет в Пекин в четверг. Он проведет переговоры с китайской стороной, на которых "планируется обсудить развитие двусторонних контактов, а также важные вопросы регионального и международного характера, представляющие обоюдный интерес".

Помпео после первого в истории саммита США - КНДР в Сингапуре отправился с визитом в Южную Корею, а оттуда прибудет в Китай. Ранее во время брифинга для журналистов госсекретарь заявил, что намерен подчеркнуть во время переговоров в КНР необходимость поддержания санкционного давления на Пхеньян до тех пор, пока с его стороны не будут выполнены обязательства по денуклеаризации.