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Власти Сингапура выслали пять гражданок Южной Кореи за митинги во время саммита США - КНДР

Международная панорама
14 июня, 6:39 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 14, июня. /ТАСС

Полиция задержала женщин с плакатами с критикой в адрес Пхеньяна у гостиницы, где проживал Ким Чен Ын

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СИНГАПУР, 14 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура депортировали пятерых гражданок Республики Корея, которых задержали за проведение несанкционированных акций против лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила в четверг газета The Straits Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что полиция задержала их в понедельник вечером около гостиницы St. Regis, где в дни саммита проживал Ким Чен Ын. На их плакатах содержалась критика в адрес Пхеньяна. Ранее в этот же день женщины провели подобную акцию около отеля Capella, где проходила встреча лидеров США и КНДР.

В правоохранительных органах заявили, что гражданки Республики Корея нарушали общественный порядок в зонах, где был установлен особый режим.

Ранее сингапурские власти выслали из страны двух сотрудников южнокорейского телеканала KBS за незаконное проникновение на территорию резиденции посла КНДР.

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