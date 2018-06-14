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МИД Японии: Токио стремится к нормализации отношений с Пхеньяном

Международная панорама
14 июня, 6:52 дата обновления: 14 июня, 7:27 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, июня. /ТАСС

Таро Коно отметил, что возможная встреча между лидерами двух стран должна быть направлена на урегулирование проблем

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ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Япония прилагает усилия для нормализации отношений с КНДР и считает необходимым, чтобы возможная встреча лидеров двух стран привела к прогрессу в решении проблем ракетной и ядерной программ Пхеньяна и похищенных японских граждан. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции в Сеуле министр иностранных дел Японии Таро Коно.

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"Япония продолжает стремиться к тому, чтобы нормализовать отношения с Северной Кореей в соответствии с пхеньянской декларацией (от 2002 года - прим. ТАСС), чтобы в полном объеме решить вопросы, вызывающие озабоченность у двух сторон. Речь идет о проблеме ракетной и ядерной программ Северной Кореи, а также о похищениях японских граждан", - сказал он по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва. Трансляция их пресс-конференции велась телеканалом NHK.

Коно отметил, что возможное проведение встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном должно быть направлено на урегулирование именно этих проблем. "Я думаю, нам предстоит провести ряд согласований на этот счет", - сказал Коно.

Возможность отмены учений

Возможность отмены военных учений США и Южной Кореи на Корейском полуострове будет зависеть от того, какие именно действия будет предпринимать КНДР в направлении денуклеаризации, добавил Коно.

"Этот вопрос будет подробнее обсуждаться между США и Южной Кореей. Мы считаем, что отмена [учений] будет зависеть от того, какие действия Северная Корея будет совершать в направлении денуклеаризации", - сказал он по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва. 

Японский министр также добавил, что Токио будет пристально следить за дальнейшей политикой КНДР по ядерному разоружению. Кроме того, он выразил надежду, что США продолжат выполнять свои обязательства по защите Японии, и заявил, что никакие изменения размещения американских военных баз на японской территории на данный момент не планируются.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация США собирается в ближайшее время объявить об отмене запланированных на август военных учений на Корейском полуострове с участием Сеула. Речь идет о военных маневрах Ulchi Freedom Guardian. Ранее в Пентагоне заявляли, что не получали указаний отменить их.

В свою очередь агентство Kyodo сообщало, что правительство Японии в качестве основного варианта проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году рассматривает площадку Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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Персоны
Ким Чен Ын Коно, Таро Абэ, Синдзо Помпео, Майкл (Майк)
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Владивосток и ВЭФ Ситуация на Корейском полуострове
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