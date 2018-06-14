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Белый дом рассматривает Австрию как одну из площадок проведения встречи Трампа и Путина

Международная панорама
14 июня, 7:32 UTC+3 /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В Вашингтоне сообщили, что стороны пока не приняли какие-либо окончательные решения

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Вашингтон и Москва прорабатывают возможность организации встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, среди вероятных площадок для саммита рассматривается Австрия. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричард Хукер.

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"Обе стороны изучают возможность встречи. Я не думаю, что уже приняты какие-либо решения или проработаны детали, однако обе стороны изучают возможность попытаться это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос, ведется ли с американской стороны подготовка к возможной встрече двух лидеров.

На вопрос, изучает ли американская администрация вариант проведения встречи на высшем уровне в Австрии, Хукер ответил положительно. "Я уверен, что это рассматриваемый вариант, однако решение еще не принято", - сказал он.

Газета The Wall Street Journal на ранее сообщила со ссылкой на источники, что Путин рассматривает возможность организации своей встречи с Трампом в Вене и обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем эту тему. По данным издания, Путин в ходе визита в Австрию якобы говорил с канцлером о возможности организации саммита в Вене летом этого года. Как утверждает газета, Курц заявил российскому лидеру, что свяжется с Трампом по этому поводу. Позднее в Белом доме подтвердили корр. ТАСС, что Вена довела до сведения американской администрации свою готовность стать площадкой для саммита.

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. Позднее стало известно, что Трамп не только говорил о возможности встречи, но и пригласил Путина для этого в Вашингтон. При этом в конце прошлого месяца помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что возможность организации встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы, до ноябрьского саммита Группы двадцати, пока не обсуждается.

Путин 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.

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Персоны
Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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