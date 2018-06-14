Макрон и Конте обсудили возникший между их странами конфликт

ТАСС, 14 июня. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили в ходе телефонного разговора возникший в связи с вопросом о мигрантах конфликт между двумя странами. Об этом в четверг сообщила в эфире радиостанции Europe 1 министр Франции по европейским делам Натали Луазо.

"Минувшей ночью президент Макрон провел по телефону переговоры с премьером Конте. Беседа носила сердечный характер", - сказала представитель МИД. Она особо подчеркнула, что у двух стран "было время для совершенно законного выражения эмоций в связи с ситуацией с кораблем Aquarius и находящимися на нем мигрантами - теперь же наступает время для работы между политиками с тем, чтобы обсуждать важные проблемы, одной из которых является миграционный кризис".

"В ходе переговоров вопрос о мигрантах не был единственным, рассматривались и другие темы. И никто не пытался кого-либо учить тому, что ему следует делать", - добавила она.

Луазо отметила, что Франции необходимо обсудить с Италией "целый ряд важных вопросов, в частности будущее зоны евро и подготовку к саммиту ЕС". Министр откликнулась на сообщения о том, что визит Конте в Париж, намеченный на пятницу, якобы может быть отменен. "Франция хотела бы, чтобы итальянский премьер прибыл в Париж. Но на данный момент это ни подтверждено, ни отменено", - признала она.

В то же время Луазо отметила, что "ряд высказываний со стороны Италии, в частности сделанных в среду, достойны сожаления". "Но нам следует выйти из данной полемики, - уверена она. - Мы работаем с Италией по вопросам, связанным с мигрантами, мы работаем с ней по проблеме стабилизации положения в Ливии и другим вопросам". "Совершенно очевидно, что Европе следует приложить больше усилий, чтобы помогать таким странам как Италия, столкнувшимися с проблемами", - сказала представитель МИД.

Обострение ситуации

Ранее представитель французского правительства Бенжамен Гриво назвал "циничными и безответственными" действия властей Италии в связи ситуацией с судном неправительственной организации Aquarius, перевозившим спасенных мигрантов, которому не дали причалить у итальянских берегов. Это вызвало возмущение Рима - премьер-министр Джузеппе Конте указал, что Италия "не будет принимать поучения", а вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, принявший решение о закрытии портов для судов НПО, потребовал от Парижа "официальных извинений".

На пятницу был назначен визит Конте в Париж, и Сальвини предложил отменить его в случае, если Рим не получит официальных извинений. Как сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона премьер-министру Италии Конте нанести визит в Париж, запланированный на пятницу, 15 июня, остается в силе. Франция, заверила она, стремится к тесному добрососедскому сотрудничеству с Италией - в том числе и по проблемам миграции.