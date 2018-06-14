Порошенко одобрил отставку главы администрации Донецкой области

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте администрации президента Украины в четверг.

"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением", - сказано в тексте документа.

На прошлой неделе Павел Жебривский заявил, что попросил Петра Порошенко отправить его в отставку. При этом он не указал причину, по которой хочет покинуть пост. Жебривский возглавлял администрацию, которая осуществляет управление на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, с 11 июня 2015 года. Накануне его отставку одобрило правительство Украины.

По данным украинских СМИ, заменить Жебривского может заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Юрий Грымчак.

Областная военно-гражданская администрация, исполнительные учреждения которой находятся в Краматорске, была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации в марте 2015 года.