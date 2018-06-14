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Южная Корея и КНДР начали первые за 10 лет военные переговоры

Международная панорама
14 июня, 9:24 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 14, июня. /ТАСС

Стороны планируют обсудить снижение военной напряженности между двумя государствами, а также подготовить встречу на уровне министров обороны

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СЕУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР начали первые за 10 лет военные переговоры на уровне генералов. Об этом сообщило в четверг южнокорейское министерство национальной обороны.

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"Планируется обсудить такие вопросы, как снижение военной напряженности между двумя государствами, а также подготовить встречу на уровне министров обороны", - отмечается в сообщении.

Встреча военных представителей Севера и Юга проходит в павильоне "Тхонъильгак" на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом в 60 км от Сеула. Делегацию Южной Кореи возглавляет генерал-майор Ким До Гюн, который в министерстве обороны страны курирует межкорейские контакты. Его сопровождают четверо представителей оборонного ведомства и министерства объединения.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров - первых с 2007 года - стороны обсудят такие вопросы, как полное восстановление трансграничных линий связи, регулярное проведение диалога, а также создание горячей линии связи между военными командованием двух стран. Не исключено также, что будет затронут вопрос о совместном поиске и перезахоронении останков солдат, погибших в демилитаризованной зоне в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

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