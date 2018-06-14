СМИ: США по-прежнему готовы передать Турции первый истребитель F-35

ТАСС, 14 июня. Вашингтон, несмотря на недовольство решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, не внес никаких изменений в планы передачи Турции 21 июня первого американского истребителя пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на заявление компании-производителя этих самолетов Lockheed Martin сообщила в четверг газета Defense News.

Согласно заявлению, в Форт-Уорте (штат Техас), где ведется производство этих истребителей, идет подготовка к запланированной на следующую неделю официальной церемонии по случаю завершения сборки первого предназначенного для Турции самолета. "Программа F-35 традиционно проводит церемонию чествования каждого первого американского или предназначенного для иностранного партнера самолета. Эта церемония по случаю подготовки для Турции первого F-35 запланирована на 21 июня, - говорится в указанном заявлении. - Этот самолет затем будет доставлен на базу ВВС Люк в штате Аризона, где турецкие пилоты присоединятся к команде по обучению навыкам эксплуатации F-35".

В конце мая, напоминает газета, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министерство обороны США лишается возможности одобрения поставок Турции американского оружия без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Аналогичный законопроект, по данным издания, будет на этой неделе рассмотрен в Сенате. Турция заявляла о намерении закупить более 100 новейших истребителей F-35, но предлагаемые американскими законодателями меры могут, как отметила газета, серьезно помешать этому контракту.

В среду с предостережением в адрес Анкары по поводу российских ЗРК выступил заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гоффус. В своей речи в вашингтонском Атлантическом совете он высказал предположение, что "приобретение С-400 не пойдет на пользу" Турции. По его словам, США "предпочли бы, чтобы они [турки] не приобретали С-400". Но, несмотря на все эти предупреждения, "Министерство обороны США, похоже, не имеет планов создания препятствий для передачи Турции первого F-35 или введения каких-либо ограничений на его использование на базе ВВС Люк", отмечает Defense News.