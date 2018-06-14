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Роухани назвал Трампа "самым злым" из всех президентов США

Международная панорама
14 июня, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Президент Исламской Республики Иран отметил, что ООН "впервые в истории" признала право Тегерана на обогащение урана в мирных целях

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп является "самым злым" президентом США с 1979 года, момента образования Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани, сообщило в четверг агентство Mehr.

"С момента победы Исламской Революции [в 1979 году] и до сегодняшнего дня все правительства США были врагами иранского народа. Однако нынешний президент США самый плохой, самый нечестный и самый злой по сравнению со всеми предыдущими", - сказал Роухани. При этом он подчеркнул, что Иран осведомлен о намерениях Вашингтона по отношению к Тегерану.

"Впервые в истории ООН признала право Ирана на обогащение урана в мирных целях", - отметил он. Политик напомнил об одностороннем выходе США, подписавших ядерную сделку с Ираном, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Однако мы рады, что Исламская Республика сделала все, чтобы все международные игроки, за исключением нескольких стран, не поддержали выход США из ядерной сделки, и это беспрецедентный случай за 40 лет [с момента образования Исламской Республики в 1979 году]", - добавил Роухани.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД, заключенного в 2015 году и ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних рестрикций, введенных США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые санкции, но и ввести новые ограничительные меры. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит свой политический курс.

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Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
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