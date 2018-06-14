СМИ: Аббас поблагодарил Генассамблею ООН за принятие резолюции по Палестине

ТАСС, 14 июня. Президент Палестины Махмуд Аббас поблагодарил государства - члены Генеральной Ассамблеи ООН за принятие резолюции о предоставлении международной защиты палестинцам. Об этом в четверг сообщает агентство Wafa.

По мнению палестинского лидера, новая резолюция - "победа правосудия и международного права". Кроме того, Аббас высоко оценил позицию всех стран, поддержавших палестинский народ и проголосовавших за решение обеспечить международную защиту Палестины.

ГА ООН в среду осудила Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и распорядилась изучить варианты предоставления международной защиты палестинцам. Соответствующая резолюция принята большинством голосов.

За документ высказались 120 стран Генассамблеи, включая Россию. Против его принятия проголосовали восемь стран, в том числе Израиль и США. Еще 45 делегаций при голосовании воздержались. Проект резолюции представили Алжир и Турция.