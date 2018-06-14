Генштаб Турции: Анкара и Вашингтон согласовали план действий по сирийскому Манбиджу

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Военные из Турции и США в ходе переговоров в Штутгарте согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении турецкого Генштаба.

"В штаб-квартире Европейского командования ВС США в Штутгарте 12-13 июня 2018 года состоялись переговоры между военными из Турции и США для обсуждения ранее утвержденных дорожной карты по Манбиджу, а также принципов обеспечения безопасности в Манбидже. В ходе переговоров был согласован текст плана действий по Манбиджу, было также принято решение презентовать утвержденный план высшему руководству обеих стран", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Twitter военного ведомства.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 июня провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых стороны одобрили дорожную карту по отходу курдских формирований из "Сил народной самообороны" (СНС) из Манбиджа.

Сирийский Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Джозеф Байден в период, когда он занимал пост вице-президента США в 2016 году обещал, что все бойцы курдских формирований СНС, которые входят в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". В Турции считают, что отряды СНС могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.

Президент Турции Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что операция "Оливковая ветвь", которую Анкара проводит на севере Сирии, может распространиться на город Манбидж, и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения. В начале февраля официальный представитель правительства Турции вице-премьер Бекир Боздаг предупредил, что ВС Турции могут войти в Манбидж, если отряды СНС не покинут этот город, а мишенью для них рискуют стать даже американские военнослужащие, одетые в униформу курдских бойцов.