Лидеры ЕС намерены подтвердить на саммите очередное продление санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Лидеры ЕС поднимут на саммите в Брюсселе 28-29 июня вопрос о продлении экономических санкций против РФ, которое они намерены подтвердить. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского совета.

"Вопрос о санкциях официально не входит в повестку дня, однако в нее входят последствия нападения в Солсбери. В соответствии с предыдущими решениями саммитов ЕС, я ожидаю, что лидеры выразят политическую поддержку продлению санкций, связанных с Украиной и Крымом", - отметил представитель пресс-службы.

23 июня истекают санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые запрещают европейскому бизнесу практически любые контакты с полуостровом, а также выдачу виз его жителям. Этот блок санкций принят в рамках европейской стратегии непризнания воссоединения Крыма с Россией. Он продлевается на год и, с очень высокой вероятностью, будет продлен в срок, до саммита ЕС.

31 июля истекает очередной период секторальных экономических санкций ЕС, которые были введены против России в 2014 году также в связи с Украиной. Они продлеваются каждые полгода и решение об этом должно быть принято в течение июля. Этот пакет ЕС считает основным, поэтому "политический сигнал" саммита должен будет относиться именно к нему.