Посольство США в России уделяет первоочередное внимание студенческим визам

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Американское посольство в Москве уделяет первоочередное внимание работе со студенческими визами, поскольку для США важно принимать учащихся из России. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман в обращении, размещенном в четверг на странице диппредставительства в Twitter.

"Посольство уделяет первоочередное внимание работе со студенческими визами. Мы стремимся выдавать их максимально быстро, - отметил дипломат. - Для нас важно, что российские студенты приезжают учиться в США, и мы хотим облегчить процедуру продления виз насколько это возможно, чтобы они могли провести в стране как можно больше времени".

#ПосолХантсман: «Посольство уделяет первоочередное внимание работе со студенческими визами. Нам важно, чтобы российские студенты приезжали учиться в США». #AskTheAmbassador pic.twitter.com/PJxwaUd4MS — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 14 June 2018

Посол также обратил внимание, что в большинстве случаев при продлении академической визы не требуется повторного собеседования и ее можно получить через курьерскую службу. Кроме того, при необходимости студенты из РФ также могут пройти собеседование в американских посольствах в других странах, напомнил Хантсман.