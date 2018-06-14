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Посольство США в России уделяет первоочередное внимание студенческим визам

Международная панорама
14 июня, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Посол Соединенных Штатов Джон Хантсман подчеркнул, что такие визы выдаются "максимально быстро"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Американское посольство в Москве уделяет первоочередное внимание работе со студенческими визами, поскольку для США важно принимать учащихся из России. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман в обращении, размещенном в четверг на странице диппредставительства в Twitter.

"Посольство уделяет первоочередное внимание работе со студенческими визами. Мы стремимся выдавать их максимально быстро, - отметил дипломат. - Для нас важно, что российские студенты приезжают учиться в США, и мы хотим облегчить процедуру продления виз насколько это возможно, чтобы они могли провести в стране как можно больше времени".

Посол также обратил внимание, что в большинстве случаев при продлении академической визы не требуется повторного собеседования и ее можно получить через курьерскую службу. Кроме того, при необходимости студенты из РФ также могут пройти собеседование в американских посольствах в других странах, напомнил Хантсман.

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