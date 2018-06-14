США продолжат программу финансирования "Белых касок" и выделят на нее $6,6 млн

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят порядка $6,6 млн на программы оказания помощи неправительственной организации "Белые каски", которую Вашингтон включает в число представителей сирийской оппозиции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

В нем отмечается, что соответствующее распоряжение о продолжении выделения средств дал президент США Дональд Трамп. "Правительство США поддерживает "Белых касок", которые спасли свыше 100 тыс. жизней с начала конфликта, в том числе жертв осуществленных [президентом Сирии Башаром] Асадом химических атак", - утверждала Науэрт.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что пересмотр программы был начат по требованию Трампа, который проводит курс на сокращение финансовых расходов США, связанных с различными внешнеполитическими проектами, стремится добиться от зарубежных союзников Вашингтона увеличения их собственных затрат такого рода. Как отметила в конце мая представитель американского внешнеполитического ведомства, вашингтонская администрация рассчитывает, что иностранные партнеры и союзники США возьмут на себя более крупное бремя финансовой поддержки "Белых касок".

США финансово поддерживали организацию "Белые каски" с 2013 года. За это время американские власти предоставили ей более $33 млн.

Данная НПО неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. Кроме того, организация "Белые каски" была среди тех, кто распространял данные о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД России назвали это сообщение информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование сирийской Думы, но не нашли там следов химатаки.