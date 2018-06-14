AFP: военные маневры США и Южной Кореи приостановили на неопределенный срок

ТАСС, 14 июня. Совместные военные маневры США и Южной Кореи приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя американских властей.

"Основные маневры приостановлены на неопределенный срок на Корейском полуострове", - приводит агентство его слова.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.