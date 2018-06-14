Аравийская коалиция объявила о начале операции по освобождению порта Ходейда в Йемене

ТАСС, 14 июня. Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией официально объявила в четверг о начале операции "Золотая победа" по освобождению от мятежного формирования "Ансар Аллах" (хуситы) города-порта Ходейда на западном побережье Йемена. Заявление командования альянса передал телеканал Al Hadath.

"В ответ на просьбу законного правительства Йемена и для поддержки усилий йеменской армии коалиция начала военную и гуманитарную операцию по освобождению порта Ходейда, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи народу Йемена и безопасность международного судоходства, - говорится в коммюнике. - Освобождение порта Ходейда является важным инструментом для возобновления мирного процесса". В альянсе утверждают, что порт Ходейда используется хуситами для "незаконного ввоза иранского оружия в Йемен", в том числе компонентов баллистических ракет.

Между тем арабские СМИ сообщили о начале наступления аравийской коалиции совместно с отрядами народного ополчения Йемена на Ходейду 13 июня. По их данным, одновременно с наземной операцией ВВС и флот альянса наносили удары по объектам хуситов в городе и на подступах.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. На прошлой неделе Международный комитет Красного Креста заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз для работников миссии в стране. При этом сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.