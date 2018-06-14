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Генералы Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и Европе

Международная панорама
14 июня, 18:25 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, июня. /ТАСС

Детали телефонного разговора военачальников США и России не сообщаются

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, ситуацию в Сирии и Европе. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Патрик Райдер.

Как говорится в распространенном им кратком письменном заявлении, нынешняя беседа состоялась в развитие обсуждения тем, затронутых на личной встрече Герасимова и Данфорда в Финляндии на минувшей неделе. Военачальники "сконцентрировали внимание на вопросах, вызывающих обоюдную обеспокоенность", отметил Райдер. Согласно изложенной им информации, эти вопросы включали "продолжение предотвращения конфликтов в ходе операций коалиции и России в Сирии, а также текущую ситуацию в области международной безопасности в Европе и других ключевых регионах" мира.

"В соответствии с установившейся практикой оба [военачальника] условились не предавать гласности детали разговора", - добавил Райдер.

Встреча Герасимова и Данфорда состоялась 8 июня в принадлежащей финскому правительству усадьбе Кенигстедт в городе Вантаа, расположенном недалеко от Хельсинки. Как заявило по ее итогам Минобороны России, генералы рассмотрели различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии и тему снижения напряженности и обеспечения безопасности в Европе.

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Персоны
Данфорд, Джозеф Герасимов, Валерий Васильевич
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Кризис в Сирии
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