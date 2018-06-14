Bloomberg: подход экс-главы ФБР негативно сказался на расследовании в отношении Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Джеймс Коми на посту директора ФБР допустил явный отход от правил и норм бюро, что негативным образом сказалось на расследовании в отношении Хиллари Клинтон, которая в бытность госсекретарем пользовалась личным почтовым сервером для служебной переписки. Как сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg, к такому заключению пришел генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц в отчете по итогам разбирательства правильности действий ФБР и Минюста в деле Клинтон.

Этот отчет должен быть официально опубликован через пару часов. Bloomberg утверждает, что ему удалось получить основные положения документа.

Генинспектор пришел к выводу, что Коми допустил ряд досадных промахов, но не из-за политической пристрастности. "Мы сочли, что эти решения не стали результатом политической пристрастности со стороны Коми. Тем не менее мы заключили, что при столь явном и существенном отходе от норм ФБР и Минюста, упомянутые выше решения негативно отразились на восприятии ФБР и Минюста, которые по сути должны заниматься правосудием", - приводит агентство выдержку из отчета.

ФБР во время предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле 2016 года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату от демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

В марте этого года министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что увольняет Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся Клинтон и президентских выборов. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Президент Трамп в своем "Твиттере" в апреле открыто обвинил Маккейба во лжи, напомнив, что Коми был его руководителем.