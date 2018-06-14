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Кандидат в помощники госсекретаря будет отговаривать Эр-Рияд и Каир от военных сделок с РФ

Международная панорама
14 июня, 19:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июня. /ТАСС

В случае своего назначения Дэвид Шенкер намерен отговаривать эти страны, в том числе под угрозой применения санкций

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер намерен, в случае утверждения, отговаривать Египет, Саудовскую Аравию и другие страны региона от заключения оборонных сделок с Россией, в том числе под угрозой применения против этих государств санкций. Об этом он заявил в четверг во время слушаний в комитете Сената Конгресса по иностранным делам, посвященных в том числе его назначению.

"В случае утверждения я намерен четко дать понять Саудовской Аравии и нашим союзникам, что санкции предназначены для того, чтобы Россия заплатила определенную цену за свои нарушения прав человека, за ее поведение на Украине, за вмешательство в американские выборы. Я буду работать с нашими союзниками, чтобы отговорить их от совершения оборонных сделок, которые могут потенциально привести к санкциям, скажу Саудовской Аравии не делать этого", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос законодателей.

Аналогичный ответ он дал сенатору-демократу Бобу Менендесу (от штата Нью-Джерси) на его вопрос по поводу давления на Египет под предлогом потенциального применения в отношении него санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". "Так точно, сенатор, в случае утверждения я буду привержен исполнению законодательства", - сказал он.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Трамп категорически возражал против выработки этого нормативно- правового акта, но Конгресс принял документ подавляющим большинством голосов и легко преодолел бы президентское вето в случае его применения.

Как ранее подчеркивал Госдепартамент, санкции против оборонного и разведывательного секторов России призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с зарубежными странами. Представители администрации Трампа отказываются назвать количество сорванных сделок, общую сумму этих сделок или хотя бы страны, о которых идет речь.

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Санкции в отношении России
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США Египет Россия Саудовская Аравия
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