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Мэй достигла компромиссной сделки о принципиальном голосовании по Brexit в парламенте

Международная панорама
14 июня, 19:07 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июня. /ТАСС

Ранее Палата общин отвергла поправки в билль о Brexit, требующие договориться с Брюсселем о сохранении доступа к единому рынку и о продолжении членства в Таможенном союзе с ЕС

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ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла до установленного на 16:00 (по британскому времени, 18:00 мск) дедлайна компромиссной сделки со сторонниками "мягкого Brexit" в Палате общин о принципиальном голосовании по вопросу выхода из ЕС в парламенте. Об этом сообщила в четверг в Twitter проевропейский депутат от правящей Консервативной партии Анна Субри.

"Будет ли заключено соглашение [с ЕС об условиях Brexit] или нет, принципиальное голосование в парламенте состоится, и, чтобы было ясно, жесткого Brexit не будет, когда билль о выходе из ЕС пройдет [через парламент]", - сказано в твите Субри.

Информационные источники агентства Reuters также подтвердили, что глава правительства и парламентарии, представляющие проевропейское лобби в Палате общин, достигли компромиссной договоренности в отношении того, насколько велико будет влияние парламента на процесс ведения переговоров с Брюсселем по условиям Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и властями ЕС начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Евроскептики в британском правительстве во главе с министром иностранных дел Борисом Джонсоном опасаются, что Мэй вступила в негласный альянс со сторонниками "размывания" Brexit за счет поиска путей сохранения доступа Великобритании к единому рынку ЕС.

Вместе с тем накануне Палата общин отвергла поправки Палаты лордов в билль о Brexit, требующие от правительства договориться с Брюсселем о сохранении доступа к единому рынку и о продолжении членства страны в Таможенном союзе с ЕС после выхода Великобритании из европейского сообщества.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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