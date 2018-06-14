Генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала в суд на фонд Дональда Трампа

ТАСС, 14 июня. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд в четверг подала иск в суд на фонд президента США Дональда Трампа. Она обвиняет некоммерческую организацию в том, что та действовала в личных и деловых интересах нынешнего главы администрации США в течение более чем десяти лет. Об этом сообщается на официальном сайте прокурора.

"Прокурор Барбара Андервуд сегодня объявила об иске против Фонда Дональда Трампа и его директоров Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа", - говорится в сообщении. Отмечается, что Андервуд требует закрытия фонда, а также возмещения убытков в $2,8 млн и выплаты штрафов. Она обвиняет фонд в "широкой незаконной политической координации с президентской компанией Трампа".

Трамп на своей странице в Twitter категорически заявил, что не согласен с этим иском. "Подлые нью-йоркские демократы [...] делают все, что могут, чтобы засудить меня по поводу фонда, который собрал $18,8 млн, а раздал на благотворительность больше денег - $19,2 млн. Я не буду удовлетворять этот иск!", - отметил президент.

Реакция фонда

Пресс-служба напомнила, что за все время своего существования фонд направил на благотворительные цели свыше $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовали президент США Дональд Трамп и находившиеся под его контролем компании. "Причина того, что фонд мог жертвовать больше, чем получал средств, заключается в том, что его собственные [административные] расходы были очень малы или достигали нуля", - отмечается в заявлении фонда.

Фонд утверждает, что генпрокуратура Нью-Йорка своими действиями "фактически ради политических целей взяла в заложники $1,7 млн, остающихся на балансе этой некоммерческой организации. "Это бессовестно, особенно потому, что более полутора лет назад фонд объявил о намерении расформироваться", - отметила пресс-служба.

Она напомнила о том, что предшественник Андервуд на посту генпрокурора штата Эрик Шнайдерман с позором ушел в отставку в начале мая после того, как четыре женщины обвинили его в нанесении побоев и запугивании. В отношении Шнайдермана начато уголовное расследование. С точки зрения фонда, этот ярый политический противник Трампа долгие годы успешно прикрывал ложной благотворительностью свои политические амбиции.