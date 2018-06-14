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WP: сотрудник ФБР уверял коллегу, что победы Трампа на выборах не допустят

Международная панорама
14 июня, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что отчет по этому делу будет официально представлен в четверг

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ТАСС, 14 июня. Контрразведчик ФБР Питер Стржок, участвовавший в расследовании в отношении экс- госсекретаря Хиллари Клинтон в связи с использованием ею личного почтового сервера для служебной переписки, писал своей коллеге, юристу бюро Лизе Пейдж, что победы Дональда Трампа на президентских выборах не допустят. Об этом сообщила в четверг Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с отчетом по итогам разбирательства правильности действий ФБР и Минюста в деле Клинтон.

По данным издания, в отчете упоминается переписка между Стржоком и Пейдж в августе 2016 года. "[Трамп] никогда не станет президентом, верно? Верно?" - спрашивала Пейдж. "Нет. Нет, он не станет. Мы остановим это", - ответил ей Стржок.

Как отмечает издание, президент США будет проинформирован относительно 500-страничного отчета уже в четверг.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц в отчете пришел к выводу, что Джеймс Коми на посту директора ФБР допустил явный отход от правил и норм бюро, что негативным образом сказалось на расследовании в отношении Хиллари Клинтон. В своих заключениях Хоровиц отметил, что действия Коми не были результатом политической пристрастности, однако "негативно отразились на восприятии ФБР и Минюста, которые по сути должны заниматься правосудием".

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