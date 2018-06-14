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AFP: во Франции задержали экстремиста, планировавшего нападение на "клуб полной свободы"

Международная панорама
14 июня, 20:13 дата обновления: 14 июня, 20:19 UTC+3

Дома у мужчины нашли самодельное взрывное устройство

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ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали экстремиста, который планировал совершить нападение на клиентов так называемого клуба либертинцев или "клуба полной свободы". Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse со ссылкой на источники.

"Самодельное устройство было обнаружено у него дома, мужчина признался, что хотел использовать его против "клуба либертинцев", - сказал источник.

Экстремист был задержан в департаменте Луара еще в мае, однако информация об этом стала известна только в четверг, 14 июня, после сообщения об аресте двух злоумышленников, планировавших теракт против представителей ЛГБТ-сообщества.

Глава МВД Франции Жерар Колон в четверг сообщил в своем Twitter, что всего с начала года во Франции было предотвращено пять терактов. "Угроза остается высокой, наши разведывательные службы максимально мобилизованы", - написал министр.

В начале ноября 2017 года Франция подвела черту под режимом чрезвычайного положения, введенным после парижских терактов в 2015 году. Его действие было отменено с 1 ноября по инициативе президента республики Эмманюэля Макрона, подписавшего новый закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. По данным французских властей, в период действия ЧП силы правопорядка предотвратили на территории Франции 51 теракт, изъяли более 650 единиц оружия.

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