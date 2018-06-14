Генинспектор минюста не выявил политангажированности в расследовании ФБР по делу Клинтон

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц в ходе разбирательства правильности действий ФБР и минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон не выявил в них явной политической ангажированности. Таков основной вывод доклада, подготовленного по итогам внутреннего расследования и распространенного в четверг.

Тем не менее в нем отмечается, что бывший глава ФБР Джеймс Коми действовал не в соответствии с установленными процедурами, а ряд его подчиненных, занятых в расследовании вокруг Клинтон, "выражали готовность предпринять официальные шаги", чтобы помешать республиканцу Дональду Трампу занять пост президента США. Несмотря на это, в целом доклад не подкрепляет точку зрения Трампа, который уже долгое время утверждает, что расследование было ангажированным, а экс-госсекретарь якобы избежала правосудия. Как отмечается в докладе, "нет никаких доказательств того, что выводы прокуроров министерства [юстиции] были ангажированными или были сделаны на основании неподобающих обстоятельств".

Использование рабочей почты в личных целях

Джеймс Коми в бытность главой ведомства множество раз пользовался личной электронной почтой в рабочих целях для передачи несекретной информации, что идет вразрез с политикой ведомства, также говорится в докладе Майкла Хоровица.

"Мы выявили множество случаев, когда Коми использовал личный аккаунт электронной почты для несекретной работы в ФБР. Мы пришли к выводу, что, принимая во внимание отсутствие веских причин [для пользования личной почты] и частоту, с которой эта почта использовалась, использование Коми личного почтового аккаунта для несекретной рабочей переписки ФБР не соответствует политике ведомства", - говорится в отчете.

Реакция Коми

Сам экс-директор ФБР в четверг поблагодарил генерального инспектора министерства юстиции за выводы, сделанные по итогам внутреннего расследования. В то же время на своей странице в Twitter он выразил несогласие с некоторыми пунктами.

I respect the DOJ IG office, which is why I urged them to do this review. The conclusions are reasonable, even though I disagree with some. People of good faith can see an unprecedented situation differently. I pray no Director faces it again. Thanks to IG’s people for hard work. — James Comey (@Comey) 14 June 2018

"Я уважаю офис генерального инспектора министерства юстиции, вот почему я призывал их сделать этот анализ. Выводы обоснованы, хотя я и не согласен с некоторыми [из них]", - заявил Коми. "Спасибо людям генинспектора за нелегкую работу", - поблагодарил он Хоровица и его помощников.

ФБР во время предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле 2016 года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату от демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

В марте этого года министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что увольняет Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся Клинтон и президентских выборов. По словам министра, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад об утверждениях о неправомерном поведении Маккейба и предложило его уволить. Президент Трамп в своем Twitter в апреле открыто обвинил Маккейба во лжи, напомнив, что Коми был его руководителем.