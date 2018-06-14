Белый дом отказался комментировать информацию о том, что Трамп назвал Крым российским

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Белый дом не стал ни опровергать, ни подтверждать сведения о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским на недавнем саммите Группы семи в Канаде.

"Позвольте мне ответить на ваш первый вопрос: мне ни о каком таком комментарии [Трампа] не известно. Я знаю, что об этом [высказывании Трампа] сообщили. Но я не собираюсь комментировать частные переговоры [американского лидера], в которых я не принимала участие, и о которых у меня нет информации", - заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

Как сообщил ранее информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два неназванных дипломатических источника, Трамп заявил остальным лидерам "большой семерки", что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. По данным портала, такую позицию руководитель вашингтонской администрации изложил коллегам по Группе семи в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры Группы семи находятся на стороне Украины.

Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны в шутку, или они являлись признаком резкого изменения нынешнего внешнеполитического курса США.