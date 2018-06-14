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Белый дом назвал элементарной вежливостью то, что Трамп отдал честь генералу КНДР

Международная панорама
14 июня, 22:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июня. /ТАСС

Ранее либералы раскритиковали такой жест президента США на саммите в Сингапуре

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Белый дом назвал "элементарной вежливостью" ситуацию, при которой президент США Дональд Трамп отдал честь министру народных вооруженных сил КНДР, генералу Но Гван Чхолю во время американо-северокорейского саммита в Сингапуре. Такую оценку дала в четверг пресс-секретарь главы вашингтонской администрации Сара Сандерс.

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"Это элементарная вежливость, когда представитель вооруженных сил другой страны отдает честь, и вы отдаете [честь] в ответ", - отметила она.

Сандерс попросили прокомментировать распространенную телеканалом CNN видеозапись одного из телеканалов КНДР, на которой лидер КНДР Ким Чен Ын представил Трампу своего министра. Президент протянул генералу руку, но тот вместо того, чтобы пожать ее, отдал честь главе государства. Лидер США ответил тем же приветствием, после чего министр пожал ему руку.

Местные либеральные круги раскритиковали такой жест президента.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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