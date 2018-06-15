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Правительство Македонии рассекретило соглашение с Грецией о переименовании страны

Международная панорама
15 июня, 0:06 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 14, июня. /ТАСС

Ранее президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписать договор с Афинами о переименовании страны

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СКОПЬЕ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Македонии приняло решение рассекретить соглашение с Грецией, касающееся спора о государственном наименовании страны. Как заявил в четверг пресс-секретарь македонского правительства Миле Бошняковский, с документом уже можно ознакомиться на официальном сайте исполнительного органа.

"Правительство Республики Македония единогласно рассмотрело и утвердило доклад о решении македонско-греческого спора о названии и стратегическом партнерстве и решило рассекретить договор, - сказал он. - Документ уже опубликован на официальном сайте правительства, и македонская общественность имеет к нему доступ. Договор называется "Окончательное соглашение для устранения различий, описанных в резолюциях 817 и 845 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для аннулирования Временного соглашения 1995 года и установления стратегического партнерства между сторонами".

Он подчеркнул, что дата встречи премьер-министров Македонии и Греции Зорана Заева и Алексиса Ципраса, на которой должно быть подписано соглашение, еще не уточнена. При этом Бошняковский отметил, что в пятницу появится больше информации и станет ясно, когда и где состоится встреча.

"В течение завтрашнего дня мы точно узнаем, мы сообщим вам, мы проведем брифинг относительно подписания. В настоящее время неизвестно точное место и не утвержден день, когда это состоится. Завтра в течение дня мы все узнаем", - указал он.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. Премьер Македонии заявил на пресс-конференции во вторник, что Скопье и Афины пришли к соглашению о новом наименовании балканской республики - Республика Северная Македония. Однако президент республики Гёрге Иванов в среду отказался подписать договор с Афинами о переименовании страны.

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Персоны
Заев, Зоран Иванов, Гёрге Ципрас, Алексис
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