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Премьер Италии и президент Франции обсудят миграцию и другие проблемы европейской повестки

Международная панорама
15 июня, 0:12 UTC+3 РИМ РИМ 15, июня. /ТАСС

Накануне встречи два лидера провели телефонный разговор и обсудили конфликт из-за ситуации с судном Aquarius

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РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который в пятницу отправляется с рабочей поездкой в Париж, обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном основные вопросы из европейской повестки дня. Как указывает правительственный дворец Киджи, в центре переговоров будет миграционная проблема, в также ряд других тем в преддверии Совета Европы в конце месяца.

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Накануне встречи два лидера провели телефонный разговор. Он был необходим для урегулирования дипломатического конфликта между Римом и Парижем, который чуть было не стал поводом для переноса встречи. Скандал тоже разгорелся вокруг миграционной проблемы.

Министр внутренних дел вице-премьер Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", обещавший избавить Италию от нелегалов, запретил заход в итальянские порты судну французской неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, перевозившему более 600 спасенных в Сицилийском проливе мигрантов. В Париже назвали эти действия "циничными и безответственными", в Риме такие заявления показались оскорбительными, требующими принесения извинений. Сообщалось, что французский президент и его окружение допустили и более грубые определения при оценке сложившейся ситуации.

В итоге официальных извинений, на которых настаивал Рим, не поступило, но в телефонном разговоре с Конте Макрон заверил, что не позволял себе никаких высказываний, "обижающих Италию и ее народ". Этого оказалось достаточно, чтобы, по словам итальянского премьера, "инцидент был исчерпан", а его поездка подтверждена.

В Италии произошедшее интерпретируется по-разному. Правящее большинство и просто единомышленники Сальвини по теме борьбы с нелегалами считают, что Риму после стольких лет безмолвного приема мигрантов удалось привлечь реальное внимание к проблеме. Как сказал сам Сальвини, "стоит поднять голос, и тебя услышат". Политические оппоненты, в основном из левоцентристской Демократической партии (ДП), указывают, что таким образом глава МВД лишь добьется опасной для страны изоляции со стороны европейских партнеров.

Для итальянского премьера, находящегося на этом посту ровно две недели, поездка в Париж "ознакомительная", с которой он начинает тур по европейским столицам, причем раньше, чем в Брюссель. Уже объявлено, что в понедельник Конте будет в Берлине у канцлера Ангелы Меркель, следующим в списке должен быть Лондон. А до конца месяца итальянский премьер может отправиться в Вашингтон - приглашение он получил лично от президента США Дональда Трампа на саммите "семерки" в Канаде на прошлой неделе.

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Трамп, Дональд Конте, Джузеппе Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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