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Финский суд объявит приговор марокканцу по делу о нападении на прохожих в Турку

Международная панорама
15 июня, 0:10 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, июня. /ТАСС

Абдеррахману Буанану грозит пожизненное заключение

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Окружной суд финского города Турку в пятницу огласит приговор марокканцу Абдеррахману Буанану, обвиняемому в нападении на прохожих в августе 2017 года. Ожидается, что вердикт станет известен в 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

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Процесс по делу марокканца, начавшийся в апреле, завершился в суде в середине мая. Финская генпрокуратура предъявила Буанану обвинения в двух убийствах и восьми покушениях на убийство с террористической целью и требует для него пожизненного заключения.

По мнению стороны обвинения, Буанан "действовал с террористическими намерениями", поскольку его "целью было вызвать сильный страх у населения Финляндии и также других европейских стран". Обвинение считает, его действия были направлены "на причинение тяжкого вреда финскому государству". Одним из факторов, повлиявших на совершение им атаки в Финляндии, полагает обвинение, стало стремление отреагировать на удары западной коалиции по Ракке в Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сам Буанан отрицает предъявленные ему обвинения. При этом он признает вину в двух совершенных убийствах и покушениях на убийство. На подготовительном заседании суда в марте стало известно, что родственники погибших и пострадавшие требуют от него компенсацию в размере порядка €500 тысяч.

18 августа 2017 года в центре финского города Турку Буанан напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища.

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