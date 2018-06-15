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Reuters: ООН не нашла доказательств нарушения Ираном запрета на поставки оружия хуситам

Международная панорама
15 июня, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Агентство расценивает доклад всемирной организации, как удар по попыткам Вашингтона привлечь Тегеран к ответственности

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ТАСС, 15 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подготовил доклад, в котором говорится, что некоторые части ракет, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами по целям в Саудовской Аравии, были произведены в Иране, однако доказательств нарушения Тегераном резолюций Совета Безопасности всемирной организации нет. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

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Как оно отмечает, в документе, с которым ознакомились его журналисты, говорится, что изучены были обломки ракет, которые хуситы запускали с июля 2017 года. Утверждается, что "ключевые элементы" их конструкции такие же, как и у ракет, которые производят в Иране. Кроме того, некоторые части ракет якобы были изготовлены в Иране.

Вместе с тем в докладе говорится, что ООН не смогла установить, когда именно указанные части, ракеты или технологии были переданы в Йемен из Ирана и было ли это сделано после введения Совбезом запрета на это. В частности, в апреле 2015 года СБ ООН запретил поставки оружия хуситам. Агентство расценивает указанный доклад как "удар по попыткам США привлечь Иран к ответственности в связи с обвинениями, что он нарушил резолюции ООН по Йемену, поставляя оружие хуситам".

США и Саудовская Аравия обвиняют Иран во вмешательстве в дела арабских государств, поддержке террористических группировок, а также финансировании и снабжении оружием йеменских хуситов - сторонников мятежного движения "Ансар Аллах". Последние минувшей весной значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами по территории королевства. Согласно последним заявлениям саудовских военных, в общей сложности за время конфликта было уничтожено порядка 120 ракет хуситов.

Противостояние правительственных сил Йемена и мятежников продолжается с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Иран Йемен Саудовская Аравия
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