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Президент Чехии пессимистически оценивает перспективы ядерного разоружения КНДР

Международная панорама
15 июня, 1:18 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 15, июня. /ТАСС

Тем не менее, Милош Земан отметил необходимость диалога между странами и поддержал прошедшую встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа

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Президент Чешской Республики Милош Земан

Президент Чешской Республики Милош Земан

© Михаил Метцель/ТАСС

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан скептически оценил перспективу выполнения лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре обещаний президенту США Дональду Трампу о ликвидации национального ядерного арсенала. Такое мнение чешский лидер высказал в четверг в интервью пражскому телеканалу Barrandov.

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"Без сомнения, Северная Корея является террористическим режимом, - подчеркнул он. - Диктатуры, как общеизвестно, не выполняют свои обязательства и заключенные соглашения. И Гитлер не стал соблюдать Мюнхенское соглашение. Можем перечислять [примеры из истории] и дальше".

Исходя из исторических аналогий, чешский лидер пессимистически оценивает перспективы ядерного разоружения КНДР. Тем не менее, он считает, что "люди должны говорить друг с другом, и хорошо, что эти два человека (Дональд Трамп и Ким Чен Ын - прим. ТАСС) встретились".

Президент сравнил сингапурский саммит с игрой, считая, что он не имеет победителя. "Счет пока ничейный, но эта игра только началась. В конце концов это (инициатива по достижению безъядерного статуса Корейского полуострова - прим. ТАСС) может оказаться только [мыльным] пузырем [раздутым специально] для СМИ. Других шагов может и не последовать", - отметил Милош Земан.

Во вторник Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Земан, Милош Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Чехия Сингапур
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