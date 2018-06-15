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ФБР проведет внутреннее дисциплинарное расследование после доклада минюста США

Международная панорама
15 июня, 1:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, июня. /ТАСС

Ранее генинспектор ведомства заявил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми и его подчиненные пытались помешать Дональду Трампу занять пост президента США

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Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй

© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проведет внутреннее дисциплинарное расследование по итогам представленного генеральным инспектором министерства юстиции Майклом Хоровицем доклада и привлечет к ответственности сотрудников, виновных в неподобающих действиях. С таким заверением выступил в четверг на пресс-конференции директор ФБР Кристофер Рей.

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"Мы должны быть ответственными за те решения, которые мы принимаем и за работу, которую мы выполняем. Мы делаем это безотлагательно и ровно так, как того ожидают люди. Мы будем придерживаться необходимого дисциплинарного процесса, и по мере того, как этот процесс будет завершен, мы без сомнения привлечем к ответственности людей за их действия", - сказал он.

Кроме того, Рей заявил, что в его ведомстве "сделают так, чтобы каждый сотрудник ФБР извлек уроки из доклада" генерального инспектора.

В докладе, распространенном ранее в четверг, отмечается, что расследование генерального инспектора не выявило никаких доказательств политической ангажированности разбирательства вокруг экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Тем не менее в нем указывается, что бывший глава ФБР Джеймс Коми действовал вразрез с установленными процедурами, а некоторые его подчиненные, занятые в расследовании вокруг Клинтон, "выражали готовность предпринять официальные шаги", чтобы помешать Дональду Трампу занять пост президента США.

Несмотря на это, в целом доклад не подкрепляет точку зрения Трампа, который уже долгое время утверждает, что расследование было ангажированным, а экс-госсекретарь якобы избежала правосудия. Как отмечается в докладе, "нет никаких доказательств того, что выводы прокуроров министерства [юстиции] были ангажированными или были сделаны на основании неподобающих обстоятельств".

ФБР во время предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она будучи госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле 2016 года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату от демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

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Рей, Кристофер Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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