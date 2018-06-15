Reuters: США отказали ОАЭ в предоставлении разведывательных средств для операции в Йемене

ТАСС, 15 июня. Вашингтон отклонил запрос Абу-Даби о предоставлении разведывательных средств для проведения военной операции в йеменском портовом городе Ходейда, а также о помощи с разминированием его территории. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По словам официального лица из ОАЭ, пожелавшего остаться анонимным, в то же время помощь по разминированию Ходейды согласилась предоставить Франция.

Он добавил, что, согласно разведывательным данным, которыми располагает Абу-Даби, мятежные формирования хуситов заминировали порт.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. 13 июня 2018 года аравийская коалиция совместно с йеменскими правительственными силами начала операцию "Золотая победа" по захвату стратегического порта Ходейда, удерживаемого хуситами.