Генпрокуратура Бразилии вновь просит продлить на 60 дней расследование по делу президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Бразилии попросила продлить на 60 дней срок расследования уголовного дела, открытого в отношении президента республики Мишела Темера по факту финансирования его избирательной кампании. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Ранее с аналогичной просьбой в Федеральный верховный суд (ФВС) страны обратилась Федеральная полиция, которая занимается расследованием. Прежде чем принять решение, судья ФВС Эдсон Факин попросил Генеральную прокуратуру представить свое заключение по поводу продления расследования. Глава ведомства Ракел Додж поддержала запрос полиции. Однако окончательное решение должен будет принять Факин.

Запрос прокуратуры касается уголовного дела, которое находится на стадии досудебного расследования. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht Темер запросил у бизнесменов 10 млн реалов ($2,7 млн по нынешнему курсу) для финансирования собственной избирательной кампании и избирательной кампании своей Партии бразильского демократического движения. В тот год Темера избрали на пост вице-президента Бразилии.

Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение. Расследование этого дела в мае уже было продлено на 60 дней по запросу прокуратуры.