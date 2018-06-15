ЛАГ поддержала просьбу Йемена к аравийской коалиции "нормализовать обстановку" в стране

КАИР, 15 июня. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала просьбу официальных властей Йемена к аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, восстановить нормальную обстановку в стране, в том числе и в городе Ходейда, расположенном на берегу Красного моря. Об этом говорится в заявлении, принятом на экстренном заседании Совета ЛАГ, которое вечером в четверг завершилось в Каире.

"Совет ЛАГ поддерживает просьбу законного йеменского правительства к вооруженным силам аравийской коалиции о нормализации ситуации в стране, прекращении переворота хуситов (сторонников мятежного движения "Ансар Аллах") и восстановлении безопасности и стабильности во всех йеменских провинциях и в особенности в морском порту города Ходейда", - говорится в заявлении по итогам чрезвычайного совещания Совета Лиги, созванного на уровне постоянных представителей арабских стран при ЛАГ по просьбе йеменского правительства и поддержанного Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Представители арабских стран-членов ЛАГ одновременно выступили за "единство, независимость и суверенитет Йемена и недопустимость вмешательства в его внутренние дела". Лига подтвердила свою поддержку международно признанным властям и йеменскому президенту Абд Раббо Мансуру Хади, а также призвало "все йеменские стороны действовать под руководством законного правительства для решения имеющихся противоречий путем диалога".

Совет ЛАГ осудил сторонников "Ансар Аллах", чья деятельность, по убеждению представителей арабских государств, "привела Йемен к гуманитарной катастрофе". Лига обвинила хуситов в использовании порта Ходейды "для нелегальной доставки в страну вооружений и баллистических ракет, которые затем используются мятежниками для обстрелов территории Саудовской Аравии".

В минувшую среду правительственные силы Йемена совместно с аравийской коалицией начали военную операцию "Золотая победа" по захвату расположенного неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива города Ходейда. В штурме участвуют отряды йеменского народного ополчения и сухопутные войска альянса, к городу стягивается тяжелая техника, а также удары по позициям хуситов наносят ВВС и флот коалиции. В ночь на среду истек срок ультиматума, выдвинутый мятежникам странами альянса. Хуситы должны были в течение 48 часов покинуть этот стратегический порт на Красном море.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.