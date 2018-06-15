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США нанесли авиаудар по террористам в Ливии

Международная панорама
15 июня, 3:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, июня. /ТАСС

В Пентагоне сообщили об одном погибшем боевике

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. США нанесли авиаудар в Ливии по террористам из группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКСИМ, запрещена в РФ), уничтожив по меньшей мере одного боевика. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

"При координации с ливийским Правительством национального согласия силы США нанесли 13 июня авиаудар по террористам группировки АКСИМ примерно в 80 км к юго-востоку от города Бени-Валид, ликвидировав одного боевика", - говорится в распространенном заявлении.

"АФРИКОМ все еще анализирует результаты данного удара. Цель данной операции - активное противодействие АКСИМ. Это уже второй авиаудар по террористам АКСИМ в Ливии. Во время первого - 24 марта 2018 года - был уничтожен один из главарей этой группировки Муса Абу Дауд. Никто из гражданских лиц во время этих авиаударов не пострадал", - указала пресс-служба.

Ранее Африканское командование отметило, что "контртеррористические операции в Ливии проводятся в соответствии с законодательством США и международным правом". "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и другие террористические группировки, такие как "Исламское государство" (запрещено в РФ), воспользовавшись тем, что часть территории Ливии не контролируется правительством, создали там базы, где планируют и откуда совершают теракты", - подчеркнула пресс-служба.

После госпереворота и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил Ливии.

Теперь в стране установилось двоевластие. Там действуют признаваемое международным сообществом Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и "восточный кабинет министров" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую поддерживает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом Сараджа.

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