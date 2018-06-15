Помпео: США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео заявил по итогам визита в Пекин в четверг, что США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Хочу поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за то, что он меня принял. США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению продолжительного и стабильного мира в регионе", - написал он в своем Twitter.

Thanks to President Xi for hosting me. U.S. and #China are firmly committed to the complete denuclearization of the Korean Peninsula, and facilitating a lasting and stable peace in the region. pic.twitter.com/SJfxVlWoCK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 June 2018

По словам госсекретаря, у него "состоялись продуктивные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, членом Политбюро (главой Руководящей группы по вопросам международной политики ЦК КПК - прим. ТАСС) Ян Цзечи, министром иностранных дел Ван И". "Мы говорили о КНДР, торговле, ситуации в Южно-Китайском море, а также обсудили ряд других вопросов. Мы (США) привержены развитию конструктивных, ориентированных на результат отношений с Китаем", - добавил Помпео.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила в распространенном заявлении, что Помпео довел до сведения высшего китайского руководства "ключевые результаты" саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, прошедшего 12 июня в Сингапуре. По ее словам, госсекретарь напомнил о "важности соблюдения в полном объеме всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые относятся к Северной Корее" и предусматривают применение в отношении нее санкций.

Кроме того, Помпео выразил обеспокоенность США "строительством и милитаризацией аванпостов в Южно-Китайском море". Такие действия, с точки зрения Вашингтона, "усиливают напряженность, осложняют и усугубляют [территориальные] споры, угрожают свободной торговле и подрывают региональную стабильность", заметила Науэрт. По ее свидетельству, госсекретарь также подчеркнул, что администрация Трампа нацелена на то, чтобы сделать двусторонние "торговые и инвестиционные отношения справедливыми и сбалансированными".

Это был первый визит Помпео в Китай в качестве госсекретаря. Он прибыл в Пекин прямо из Сеула, где провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, с которым обсудил, согласно заявлению Госдепартамента, "последующие шаги в рамках общего подхода к Северной Корее".